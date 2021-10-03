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В Москве обнаружили самый длинный шлагбаум
Кадр: Telegram-канал «Москва - новостная»
Москвичи обнаружили самый длинный шлагбаум, расположенный на территории столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва — новостная».
Уточняется, что конструкция расположена в Богословском переулке в центре города. Шлагбаум достигает таких размеров, что, когда с одной стороны дороги автомобили начинают движение, с другой стороны в этот момент автомобили только останавливаются.
«Гениально», «Шлагбаум курильщика», «Когда нечем заняться, мы ищем самые длинные шлагбаумы, теперь найдите самый короткий», — отметили юзеры.
Ранее в сети появился ролик, на котором водитель московского такси ломает шлагбаум рядом с одним из жилых комплексов. Уточнялось, что мужчина не смог разобраться в том, как работает конструкция.