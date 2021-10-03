В Москве обнаружили самый длинный шлагбаум

Уточняется, что конструкция расположена в Богословском переулке в центре города. Шлагбаум достигает таких размеров, что, когда с одной стороны дороги автомобили начинают движение, с другой стороны в этот момент автомобили только останавливаются.

«Гениально», «Шлагбаум курильщика», «Когда нечем заняться, мы ищем самые длинные шлагбаумы, теперь найдите самый короткий», — отметили юзеры.

Ранее в сети появился ролик, на котором водитель московского такси ломает шлагбаум рядом с одним из жилых комплексов. Уточнялось, что мужчина не смог разобраться в том, как работает конструкция.