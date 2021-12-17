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В Москве обнаружили выходящую на проезжую часть снежную горку

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В Москве обнаружили выходящую на проезжую часть снежную горку
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В Москве обнаружили выходящую на проезжую часть снежную горку. Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал кадры из района Кузьминки, на которых видно, что дети, съехав с горки, могут вылететь прямо на дорогу.

Пользователи в комментариях возмутились, что родители пускают детей на любую возвышенность, не думая при этом о последствиях. «А родители куда смотрят?» — выразили свое негодование россияне.

В Telegram-канале «Агентство Москва» рассказали, что решение проблемы уже найдено. Снег с горки собираются соскрести прямо до промерзшей земли, затем поверхность склона засыплют гравием и реагентами.

Ранее россиянку взволновало опасное катание детей на снежной горке.

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