В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

В Москве неизвестный обокрал коттедж, принадлежащий бизнесмену Олегу Тинькову: он взломал два сейфа и взял оттуда вещи более чем на миллион рублей. Об этом в среду, 5 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Предполагается, что инцидент с кражей произошел 3-4 августа. Злоумышленнику удалось «отжать пластиковые двери», проникнуть в дом и вскрыть сейф. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. О хищении сообщила горничная жены предпринимателя Рины Восман.

«Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — сообщили агентству в ведомстве.

В прошлом году у Тинькова была диагностирована лейкемия, о чем он сообщил спустя несколько месяцев. Для лечения бизнесмен отправился в Германию, где перенес коронавирусную инфекцию. В начале апреля он объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка, а в настоящее время находится в Лондоне, где перенес операцию по трансплантации костного мозга.

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