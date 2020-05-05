В Москве оборудованы 78 медкорпусов для пациентов с коронавирусом

В Москве оборудованы 78 корпусов медицинских учреждений и временных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, на вторник, 5 мая дополнительно оборудовано 30 тысяч койкомест для лечения инфицированных — 27 тысяч в городских или федеральных учреждениях и 3 тысячи во временных стационарах.

Он добавил, что помимо этих койкомест выбраны помещения для размещения еще 10 тысяч людей с подтвержденным диагнозом. Это выставочные залы ВДНХ, павильоны в «Сокольниках» и спортивные залы в ледовом дворце «Крылатское».

По словам Бирюкова в быстровозводимых госпиталях оборудуют санузлы, противошоковые палаты, специальные вентиляции. Новые объекты закрепят за различными московскими больницами.

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