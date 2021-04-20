В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Сообщение опубликовано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, с 15:00 вторника, 20 апреля, до 12:00 среды, 21 апреля в столице ожидается дождь с мокрым снегом, а также ветер порывами до 15 метров в секунду.

Автомобилистов предупредили о возможном ухудшении видимости и мелких ДТП. «Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», — сообщили в дептрансе.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что потепление в Москве наступит лишь ко Дню Победы. По его словам, в первые дни мая погода в городе будет «нешашлычная» — по ночам ожидается от одного до шести градусов тепла, днем — от плюс 12 до плюс 17.

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