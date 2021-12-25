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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

МЧС выпустило экстренное предупреждение почти до полудня субботы, 25 декабря, из-за снегопада в Москве, об этом объявили в пресс-службе ведомства.

В городе ожидается метель, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. «С 23:00 пятницы, 24 декабря, с сохранением до 11:00 субботы, 25 декабря, по Москве ожидается снег, местами сильный», — подчеркнули в ведомстве.

На дорогах столицы возможны снежные заносы. В МЧС рекомендовали московским водителям увеличить дистанцию между машинами при движении. Им посоветовали избегать внезапных маневров на дороге и оставлять транспортные средства вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что в последние выходные 2021 года жителей Москвы и Подмосковья ожидают сильный снег и мороз. В субботу в Москве будет до минус 12 градусов, в Подмосковье — до минус 15.

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