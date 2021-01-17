В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Ведомство уточняет, что погода останется потенциально опасной до полудня вторника, 19 января. Причиной этого стала гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидают «температурные горки». Он предрек жителям столицы в понедельник, 18 января, самые холодные сутки за четыре года. «Завтра мы опускаемся на самое дно: самые холодные сутки за последние четыре года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19 — минус 21 в Москве, минус 18 — минус 23 по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13 — минус 15 в Москве и минус 12 — минус 17 в Подмосковье», — уточнил специалист, добавив, что к концу недели температура воздуха будет держаться в районе нулевой отметки.

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