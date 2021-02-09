В Москве объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр объявил в Москве и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) штормовое предупреждение. Об этом сообщает агентство «Москва».

Предупреждение действует с 12 по 14 февраля из-за сильного снегопада. За этот период прирост высоты снежного покрова составит 25-40 сантиметров. По информации синоптиков, ветер будет усиливаться до 20 метров в секунду с метелью, на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

Ранее, 9 февраля, о сильных снегопадах предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, до конца зимы температура воздуха будет опускаться до минус 20 градусов.

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