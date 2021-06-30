В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся

В среду, 30 июня, в Москве объявят имена победителей розыгрыша автомобилей среди привившихся от коронавируса, сообщает портал столичной мэрии.

Автомобиль выиграют пять человек, сделавших прививку. Их выберут случайным методом среди тех, кто получил первый компонент вакцины за предыдущую неделю, с 21 по 27 июня.

Первые пять автомобилей среди прошедших вакцинацию разыграли 23 июня. Отмечается, что они получают транспортные средства стоимостью около миллиона рублей каждый. Следующих победителей назовут 7 и 14 июля.

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