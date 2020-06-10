В Москве оценили масочный режим после снятия ограничений

В Москве оценили, насколько горожане ответственно отнеслись к соблюдению масочного режима после снятия большего числа ограничений. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, после отмены режима самоизоляции и цифровых пропусков на улицу вышло в разы больше москвичей. Кроме того, в парках и скверах стало многолюдно из-за жаркой погоды.

По словам столичного таксиста Андрея, в машине почти все клиенты в масках. «А так все так же, просто народу больше, люди расслаблены: погода хорошая, на работу можно без пропусков», — сказал он.

Учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева рассказала, что многие ее клиенты соблюдают масочный режим. Однако она заявила, что на улице редко можно встретить человека в маске.

При этом в сети магазинов 21SHOP заявили обратное: люди не соблюдают правила безопасности. По мнению источников, москвичи либо перестали верить в опасность заражения коронавирусом, либо устали от ограничений и постоянного напряжения.

Глава цветочного салона «Крапива» Антонина Гаганова согласна с тем, что москвичи расслабились — они подавлены, нет настроения носить маски и перчатки. «Если кто-то входит, я говорю: пожалуйста, наденьте, прямо при входе у меня лежат перчатки, маски. Не надевают, заходят», — рассказала она.

По состоянию на 10 июня в Москве выявили 1195 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 199 тысяч. В Подмосковье за последние сутки зафиксировано 735 человек с подтвержденным диагнозом. Всего число заболевших COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 46 457.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции, пропускной системы и графика прогулок для горожан, начиная с 9 июня. Он также отметил, что парикмахерские и салоны красоты заработают в городе в это же время. Летние веранды и музеи собираются открыть с 16 июня, спортивные залы и бассейны — 23 июня.

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