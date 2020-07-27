В Москве одетый каторжником усач прокатился на метро и удивил пассажиров

Пассажиры московского метрополитена заметили в одном из вагонов «каторжника» — пожилой усатый мужчина в необычном костюме удивил жителей столицы. Соответствующий снимок публикует паблик «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте» в понедельник, 27 июля.

На фотографии изображен пассажир в тюремной полосатой робе. В руках он держит черную кожаную сумку. В связи с наличием у него усов некоторые пользователи сети нашли сходство с российским телеведущим Леонидом Якубовичем, а также с режиссером Никитой Михалковым.

«И на барабане сектор А», «Мальчик в полосатой пижаме», «Откуда он сбежал?!» — комментировали юзеры.

Ранее в Москве пьяный мужчина подрался со шлагбаумом и попал на видео. Инцидент произошел в районе проспекта Вернадского. На кадрах, размещенных в сети, видно, как москвич яростно хватает шлагбаум, приподнимает его и отрывает.

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