В Москве огородят скандально известную «Яму»

В Москве застеклят амфитеатр на Хохловской площади — скандально известную «Яму». Уже начались первые работы. Об этом во вторник, 8 сентября, стало известно ТАСС.

Рабочие поставят ограждение из закаленного стекла и металла, высота постройки составит около 1,2 метра. Отмечается, что на площади также будут поставлены ворота из тех же материалов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы хотят поставить забор, ограждающий амфитеатр. По мнению главного столичного архитектора Сергея Кузнецова, такое решение не украсило бы город. из-за этого пришлось искать альтернативные варианты.

По словам гендиректора проектного подразделения КБ «Стрелка» Дарьи Парамоновой, возведение забора изменило бы первоначальную архитектуру «Ямы», которая задумывалась как музей под открытым небом.

«Яма» на Хохловской площади была открыла около трех лет назад. Пространство является археологическим парком-амфитеатром. Место стало популярным среди молодежи, которая проводит там вечера. В «Яме» неоднократно возникали конфликты между отдыхающими и местными жителями.

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