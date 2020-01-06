В Москве ограбили секс-шоп

Неизвестный ограбил секс-шоп в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой ГУ МВД по городу.

По данным правоохранителей, злоумышленник совершил разбойное нападение на магазин для взрослых и вынес ряд товаров. При этом он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет, уточняет агентство.

Сумма ущерба составила 47 850 рублей. В настоящее время представители пострадавшей стороны пока не предоставили список похищенных товаров.

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

В ноябре сообщалось, что на месте магазина предпринимателя Германа Стерлигова «Хлеб и соль» на Тверской в Москве открылся секс-шоп.

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