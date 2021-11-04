В Москве ограничили скорость движения на нескольких улицах

Максимально разрешенную скорость для транспорта ограничили на четырех столичных улицах с четверга, 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Скоростные ограничения до 30 километров в час теперь действуют на Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках. В пресс-службе ЦОДД пояснили, что после изменений режима аварийность с участием пешеходов на данных участках снизится.

Также там отметили, что на большинстве городских улиц разрешена скорость транспорта в 60 километров в час, и «если для магистралей с шестью полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре — опасно».

Ранее в Москве предложили увеличить штрафы за превышение скорости. В Мосгордуме считают, что порог допустимых нарушений необходимо снизить с 20 до пяти километров в час. При этом нарушителей следует штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.