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В Москве около станции МЦК начался пожар
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
В районе станции «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК) на севере Москвы зафиксировали сильное возгорание. Видеозапись с места событий в понедельник, 20 сентября, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах в сети виден темно-серый дым, исходящий из здания.
Информации о пострадавших пока не поступало. Как стало известно позже, пожар начался на складских помещениях на Нарвской улице.
Ранее на ВДНХ загорелась вывеска «Москвариума». Как отметили в выставочном комплексе, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки. «Оплавилась одна буква "У". Здание не пострадало», — уточняли в организации.
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