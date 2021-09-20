В Москве около станции МЦК начался пожар

Информации о пострадавших пока не поступало. Как стало известно позже, пожар начался на складских помещениях на Нарвской улице.

Ранее на ВДНХ загорелась вывеска «Москвариума». Как отметили в выставочном комплексе, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки. «Оплавилась одна буква "У". Здание не пострадало», — уточняли в организации.

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