В Москве отчитались о посадках за год

Более 520 деревьев и 28,5 тысячи кустарников высадили в 2019 году в рамках благоустройства территорий у 26 станций Московских центральных диаметров (МЦД). О посадках отчитались в департаменте капитального ремонта Москвы, передает РИАМО.

«Больше всего деревьев и кустарников появилось около платформы МЦД-1 Долгопрудная. Там высадили 390 деревьев и 16 тысяч кустарников. Вблизи расположенного поблизости жилого массива появилось более 120 кленов, 70 туй, порядка 40 сосен разных видов, а также липы, рябины, вязы и ели», — уточнили в департаменте.

Там пояснили, что деревья для каждой территории подбираются индивидуально с учетом облика уличного пространства. При этом предпочтение отдают породам, устойчивым к морозу и ветру, а также к условиям мегаполиса.

В департаменте также подчеркнули, что в 2020 году у станций МЦД Рабочий поселок, Сетунь и Москва-Бутырская появятся еще около 400 деревьев и 28,5 тысячи кустарников.

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