В Москве отчитались о весенних посадках

Минувшей весной в Москве высадили более 375 тысяч деревьев и кустарников. Об этом в среду, 26 июня, сообщил агентству «Москва» заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, более 7 тысяч деревьев и 235 тысяч кустарников появились в городе в рамках программы «Миллион деревьев». Еще порядка 3,5 тысячи деревьев и 28,5 тысячи кустарников было высажено во время месячника по благоустройству и в дни общегородских субботников. Также растения высаживались в рамках благоустройства территорий и компенсационного озеленения, уточнил чиновник.

Бирюков добавил, что до конца года в Москве появятся еще более 73 тысяч деревьев и 648 тысяч кустарников, отметив, что зеленые насаждения «помогают защищать от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период».

Ранее сообщалось, что возле новых станций Сокольнической линии московского метро. которые открылись 20 июня, высадят более трех тысяч деревьев. Кроме того, там появятся 50 тысяч кустарников.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!