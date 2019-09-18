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В Москве откроется китайский ресторан рекордного размера

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Фото: Alessandro Di Ciommo / Globallookpress.com

Самый большой ресторан китайской кухни в России появится на Цветном бульваре в Москве. Он будет называться J.Z. Peking Duck и займет две тысячи квадратных метров, сообщает «Коммерсантъ».

Заведение расположится на трех этажах здания недалеко от станции метро «Цветной бульвар» и универмага «Цветной». На первом этаже будет зал быстрого обслуживания «Цын Фын Баузы» с китайскими мантами, пельменями, лапшой, рисом и прочим. В общей сложности в ресторане будет около 350 посадочных мест, средний чек составит 1,3-3,5 тысячи рублей.

Полноценное открытие J.Z. Peking Duck ожидается в начале октября. По словам исполнительного директора компании Restcon Андрея Петракова, других ресторанов подобного размера в России еще не было. Относительно большим считается заведение площадью около 500 «квадратов», средним — 250-350 «квадратов».

Петраков также отметил, что, скорее всего, J.Z. Peking Duck будет ориентирован на туристов из Китая, поскольку среди москвичей более востребованы китайские кафе «эконом» и среднего ценовых сегментов.

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