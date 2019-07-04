В Москве откроется школа для будущих отцов

При городской больнице имени Виноградова в родильном доме № 4 откроется школа для будущих отцов. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения, передает в четверг, 4 июля, агентство «Москва».

В частности, мужчины, которые активно готовятся к появлению в семье ребенка, смогут доступно узнать о том, как проходит беременность, роды и послеродовой период — в том числе, как оказать женщине помощь в экстренной ситуации и как помочь ей в психологическом плане. Кроме того, на занятиях расскажут и о том, как ухаживать за новорожденным.

«Знания и практические навыки, полученные на занятиях, помогут будущим папам полноценно участвовать в уходе за новорожденным малышом, правильно заботиться о нем и быть готовым ко всему», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что основную часть занятий будет проводить мужская часть коллектива роддома.

Открытие школы «Я — папа!» состоится в понедельник, 8 июля.

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