В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса

Электронная запись на прививку от коронавируса открылась в Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Отмечается, что на данный момент записаться на вакцинацию могут работники сферы образования, здравоохранения и городских социальных служб. Однако по мере поступления больших партий вакцины список людей, которые могут подать заявку, будет расширяться.

Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря, добавил Собянин. Он подчеркнул, что данный этап станет отработкой механизма массовой вакцинации.

Ранее жителям Москвы начали выдавать памятки с информацией о симптомах, которые могут возникнуть после вакцинации от коронавируса. Из методички следует, что каждый десятый человек, привитый препаратом «Спутник V», может почувствовать слабость или тошноту.

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