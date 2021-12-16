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В Москве открылась выставка картин бывшей секс-работницы

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В Москве открылась выставка картин бывшей секс-работницы
Фото: @morkovkina_art

В Москве открылась выставка картин художницы, бывшей секс-работницы Маруси Морковкиной. Об этом она лично сообщила «Мосленте».

Экспозиция уже доступна к посещению. Торжественный вернисаж пройдет в пятницу, 17 декабря, в Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Более десяти лет Морковкина оказывала секс-услуги. Свой опыт она решила перенести на холст. По словам художницы, искусство помогает ей избавиться от связанных с прошлым ран и боли.

Морковкина подчеркивает, что сама по себе секс-работа не вредна ни тому, кто ей занимается, ни обществу, поэтому имеет право на существование. Недопустимым она считает лишь одно — насилие, с которым нужно бороться и знать, как оно выглядит.

Рассмотреть, как его видит россиянка, можно в окнах столичной галереи «Это не здесь» на пересечении Боброва и Милютинского переулков до 20 декабря. Цель выставки — борьба со стигмой секс-работников, гуманизация отношения к ним и декриминализация оказания секс-услуг.

Ранее московский секс-блогер раскритиковала новое голое телешоу.

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