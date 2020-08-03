В Москве открылись бахчевые развалы

В Москве с понедельника, 3 августа, начали работу бахчевые развалы. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в этом году торговля арбузам и дынями начнется, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Всего будут открыты 240 точек, что несколько больше в сравнении с прошлым годом.

Немерюк также заверил, что цены на бахчевые останутся на уровне прошлогодних.

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