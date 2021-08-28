В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

На Красной площади прошло торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль пройдет в Москве с 27 августа до 5 сентября. Концепцией мероприятия, по словам организаторов, стала «музыка, исцеляющая душу и дающая надежду в мире, охваченном пандемией COVID-19». Темами «Спасской башни» объявлены такие понятия, как «время, музыка и мир».

В этом году в фестивале участвуют оркестры из пяти стран — России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Организаторы подчеркнули, что несмотря на небольшое число выступающих зрелищность останется на прежнем уровне.

«Спасская башня» открылась фанфарами и барабанным боем, исполненным Оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Затем состоялся традиционный выход Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и Роты специального караула Президентского полка СКМК ФСО России. Специальным гостем фестиваля стала народная артистка России Тамара Гвердцители, исполнившая песню Булата Окуджавы «Молитва» в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны России.

Ранее сообщалось, что хедлайнером «Спасской башни» станет cолист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Выступление музыканта на Красной площади ожидается 4 и 5 сентября.

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