В Москве открылся «Музей самоизоляции»

Музей Москвы открыл выставку, посвященную самоизоляции. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Музей попросил москвичей поделиться их предметами и историями о самоизоляции для экспозиции.

На выставке представлены самодельные маски, украшения, дневники самоизоляции. «В центре экспозиции реконструкция рабочего места современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию», — рассказала куратор выставки Полина Жураковская.

Среди экспонатов можно увидеть «упаковку эмоций» — печаль, уныние, гнев, эйфорию. Все они упакованы в емкости от жидкого мыла и санитайзеров. Также есть и напоминание о частоте мытья рук.

На выставке присутствует большое разнообразие масок и перчаток от самодельных из марли и банковских резинок до дизайнерских со стразами.

Также можно встретить работы о курьерах, которых сравнивают с космонавтами и путешественниками с рюкзаками. На одном из стендов можно увидеть лица реальных курьеров.

21 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы сняли часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, возобновляется работа библиотек, музеев, других учреждений культуры. Кроме того, будет разрешено проводить зрелищные, развлекательные, выставочные, спортивные и другие мероприятия при соблюдении условия о заполняемости не выше 50 процентов.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!