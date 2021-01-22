В Москве открылся «Музей самоизоляции»
Музей Москвы открыл выставку, посвященную самоизоляции. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Музей попросил москвичей поделиться их предметами и историями о самоизоляции для экспозиции.
На выставке представлены самодельные маски, украшения, дневники самоизоляции. «В центре экспозиции реконструкция рабочего места современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию», — рассказала куратор выставки Полина Жураковская.
Среди экспонатов можно увидеть «упаковку эмоций» — печаль, уныние, гнев, эйфорию. Все они упакованы в емкости от жидкого мыла и санитайзеров. Также есть и напоминание о частоте мытья рук.
На выставке присутствует большое разнообразие масок и перчаток от самодельных из марли и банковских резинок до дизайнерских со стразами.
Также можно встретить работы о курьерах, которых сравнивают с космонавтами и путешественниками с рюкзаками. На одном из стендов можно увидеть лица реальных курьеров.
21 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы сняли часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, возобновляется работа библиотек, музеев, других учреждений культуры. Кроме того, будет разрешено проводить зрелищные, развлекательные, выставочные, спортивные и другие мероприятия при соблюдении условия о заполняемости не выше 50 процентов.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!