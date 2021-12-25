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В Москве отменили и задержали более 50 рейсов

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В Москве отменили и задержали более 50 рейсов
Фото: Александр Миридоно / Коммерсантъ

Более 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах, что следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

На данный момент неизвестны причины отмены рейсов, о причинах корректировки в расписаниях на сайте не сообщается. Так, в Домодедово задержали 14 рейсов и отменили два. В Шереметьево отменили 11 рейсов и семь задержали. Во Внуково отменили восемь рейсов, задержали десять.

Ранее, 20 декабря, в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов из-за обильного снегопада.

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