В Москве отреставрировали вагонный сарай XIX века

«Депо эксплуатировалось до 1960-х годов. Затем здесь размещалось управление капитального ремонта Мосгортранса и здание использовалось для эксплуатации грузовых автомобилей и самосвалов, — отмечает Ромодин. — К тому времени были заложены большие оконные проемы и лишние ворота. Объект стал выявленным объектом культурного наследия. В 2014 году Мосгортранс освободил здание».

Сейчас бывший сарай принадлежит частным инвесторам, его планируют приспособить под многофункциональный центр.

По словам историка и москвоведа Александра Васькина, подобная реставрация — большое достижение, помогающее сложить «мозаику прошлого» столицы. «Если мы говорим о сохранении исторической памяти, то воплощается она прежде всего в таких зданиях, — подчеркнул эксперт в разговоре с МОСЛЕНТОЙ. — То, что одно из них возвращено и у него появится вторая жизнь, — огромное достижение. Историю нашего города и страны в целом мы изучаем по таким зданиям. Конечно, это не ГУМ и не ЦУМ. Кому-то может показаться, что реставрация бывшего трамвайного сарая — мелочь, но из таких мелочей складывается вся мозаика нашего прошлого. Речь идет об идентичности. Важно, что это не новодел. Жаль, что все это случилось в период пандемии. Многие остаются дома и не смогут сразу посетить это место».

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