В Москве отреставрировали вагонный сарай XIX века
В Москве привели в порядок бывший вагонный сарай Бутырского трамвайного депо. Об этом сообщил на своей странице в Facebook старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.
Он подчеркнул, что реставраторы восстановили фигурные стеклянные блоки Фальконье в центральном полукруглом окне здания XIX века, которое ранее было заложено кирпичом. «Видимо, в качестве образца взяли бывшее трамвайное депо в Хельсинки, которое переоборудовали под музей», — написал Ромодин в комментариях.
Здание было построено в 1898-1899 годах и изначально принадлежало Бельгийскому акционерному обществу, получившему право на прокладку и использование конно-железных дорог на улицах Москвы. Отсюда 25 марта (6 апреля) 1899 года выехали первые столичные трамвайные вагоны.
«Депо эксплуатировалось до 1960-х годов. Затем здесь размещалось управление капитального ремонта Мосгортранса и здание использовалось для эксплуатации грузовых автомобилей и самосвалов, — отмечает Ромодин. — К тому времени были заложены большие оконные проемы и лишние ворота. Объект стал выявленным объектом культурного наследия. В 2014 году Мосгортранс освободил здание».
Сейчас бывший сарай принадлежит частным инвесторам, его планируют приспособить под многофункциональный центр.
По словам историка и москвоведа Александра Васькина, подобная реставрация — большое достижение, помогающее сложить «мозаику прошлого» столицы. «Если мы говорим о сохранении исторической памяти, то воплощается она прежде всего в таких зданиях, — подчеркнул эксперт в разговоре с МОСЛЕНТОЙ. — То, что одно из них возвращено и у него появится вторая жизнь, — огромное достижение. Историю нашего города и страны в целом мы изучаем по таким зданиям. Конечно, это не ГУМ и не ЦУМ. Кому-то может показаться, что реставрация бывшего трамвайного сарая — мелочь, но из таких мелочей складывается вся мозаика нашего прошлого. Речь идет об идентичности. Важно, что это не новодел. Жаль, что все это случилось в период пандемии. Многие остаются дома и не смогут сразу посетить это место».
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