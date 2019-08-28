В Москве отыскали «черный-черный дом»

На одной из столичных улиц заметили дом необычного для города цвета. Соответствующий пост появился во «ВКонтакте».

Отмечается, что здание под номером 14 расположено в Старокирочном переулке в районе метро «Бауманская». На размещенных в сети снимках видно кирпичное четырехэтажное сооружение темного цвета с белой отделкой.

По информации авторов поста, раньше «черный-черный дом» был желтым, однако жильцы приняли решение его перекрасить в «не самый очевидный цвет для Москвы». «Так на карте столицы появилась еще одна достопримечательность», — говорится в подписи.

Пользователи сети оценили запись в комментариях. «Еще бы вывеску стоматологии убогую переделать, чтобы было гармонично, и будет», — отметил один. «Готично... Граф Дракула уже оформил ипотеку небось?» — пошутил другой. «Четко ясно, там живут осовременненые вампиры. Кровь у них в пакетиках в холодильниках», — высказался еще один юзер.

В ноябре прошлого года другое выкрашенное в черный цвет здание заметили в Котельниках. Трехэтажное строение находится в микрорайоне Ковровый. Кто именно решил покрасить его в такой непривычный для столичной архитектуры цвет, не уточнялось.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!