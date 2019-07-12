В Москве отыскали «тротуарище»

Жители столицы обратили внимание на масштабы ремонтных работ на одной из городских улиц. Соответствующий снимок был опубликован в Twitter в пятницу, 12 июля.

По информации автора записи, кадр был сделан на улице Большая Дорогомиловская в Западном административном округе Москвы, неподалеку от Киевского вокзала. На снимке видно, как ведутся работы по укладке тротуарной плитки.

«Вот это я понимаю, ТРОТУАРИЩЕ», — говорится в подписи к посту.

27 марта сообщалось, что столичные власти выделят порядка восьми миллиардов рублей на проведение работ по ремонту городских дорог, тротуаров и бордюров в 2019 году. Больше всего денег — свыше двух миллиардов рублей — уйдет на работы в Северном и Северо-Восточном административном округах. На ремонт в Новой Москве отведено 1,2 миллиарда.

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