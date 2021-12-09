В Москве педагога заподозрили в растлении трехлетней девочки

Полиция в Москве задержала педагога, которого подозревают в растлении его трехлетней дочери, пишет «МК».

По данным издания, инцидент произошел в квартире на 2-й Владимирской улице, где проживал мужчина. Известно, что родители девочки находятся в разводе, однако ребенок иногда приезжал к отцу в гости. После одного из таких визитов девочка рассказала матери, что отец заставлял ее ползать на коленях голой, есть со стола без рук, трогал половые органы, а также сажал ее себе на колени, предварительно сняв трусы. Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее жители столицы обнаружили мужчину, наблюдавшего за чужими детьми в игровой комнате одного из московских торговых центров. Позже его задержали.