В Москве педофил совратил подростка в машине

В Москве педофил совратил подростка в своей машине. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, злоумышленник разговорился со школьником. После чего позвал его в автомобиль, закрыл двери и, угрожая ножом, принудил к совершению полового акта. Преступника задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее жители столицы обнаружили мужчину, наблюдавшего за чужими детьми в игровой комнате одного из московских торговых центров.