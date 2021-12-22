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В Москве педофил совратил подростка в машине

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В Москве педофил совратил подростка в машине
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве педофил совратил подростка в своей машине. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, злоумышленник разговорился со школьником. После чего позвал его в автомобиль, закрыл двери и, угрожая ножом, принудил к совершению полового акта. Преступника задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее жители столицы обнаружили мужчину, наблюдавшего за чужими детьми в игровой комнате одного из московских торговых центров.

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