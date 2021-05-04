В Москве перекроют десятки улиц для репетиции парада Победы

В Москве во вторник, 4 мая, перекроют десятки улиц для репетиции парада Победы. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре столичного департамента транспорта.

Все парковочные места по маршруту следования колонны будут ликвидированы.

С 17:30 по московскому времени до окончания мероприятия перекроют Тверскую (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой); 1-я Тверскую-Ямскую (от Большой Садовой до улицы Гашека); Оружейный переулок (от д. 3 стр. 1 до Тверской улицы); Моховую (от Воздвиженки до Тверской); Охотный Ряд; Театральный проезд и Большую Никитскую (от Моховой до Романова переулка).

Также с 17:30 до 20:00 будут перекрыты следующие участки: улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники); улицы Нижние Мневники и Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

Помимо этого, временно будут перекрыты Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улица Мневники; Звенигородское шоссе; Красная Пресня; Баррикадная; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Садовая-Триумфальная улица; Садовая-Каретная улица; 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади); 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади) и другие.

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