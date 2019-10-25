В Москве перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, причиной тому стала автоцистерна, которая перевернулась на трассе.

О перекрытии проспекта на своей странице в Twitter предупреждал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Как отмечали в ЦОДД, специалисты планируют откачать содержимое цистерны. Для проезда остался только дублер в сторону области.

Между тем, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение в центр перекрыто начиная от южного выхода из станции метро "Кузьминки", а в сторону области — от дома №50 по Волгоградскому проспекту. В целом дорожная ситуация в городе оценивается в восемь баллов.

В июле специалисты ЦОДД оценили характер движения по крупнейшим московским проспектам, улицам и шоссе. Согласно исследованию, наиболее медленными оказались проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, а также Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!