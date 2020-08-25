В Москве перестали ходить троллейбусы

В Москве окончательно прекратилось движение троллейбусов. Об этом во вторник, 25 августа, рассказал гендиректор «Мосгортранса» Леонид Антонов, передает ТАСС.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед», — заявил он.

Последние троллейбусы, ходившие на рейсах М4, 28, 59, 60, 64 и 72, заменили автобусами или электробусами.

Столичные власти также решили оставить троллейбусы на маршруте от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Антонов пояснил, что на этой линии в 1937 году впервые открыли троллейбусный парк. В скором времени там будут проезжать два ретротроллейбуса, в этом районе также откроют Музей транспорта Москвы.

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