В Москве по делу о мошенничестве арестовали гражданина Израиля

Гражданина Израиля Реваза Шмерца арестовали и заключили под стражу в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Показания на иностранца дал россиянин Валерий Кулиш, который 12 октября покончил с собой около столичного здания МВД. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в 2014 году на основании заявления родственников бизнесмена Алексея Душутина, которого объявили в международный розыск за хищение более 140 миллионов рублей у Минобороны.

Следствие утверждает, что Шмерц и другие причастные похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащие ООО «Ворсма». Обвиняемый не признает вину. Его адвокаты утверждают, что Шмерца оговорили Кулиш и другой соучастник дела, которые даже не были знакомы с гражданином Израиля. Защита подчеркнула, что очные ставки между Шмерцем и давшими на него показания так и не были проведены, несмотря на то, что о них неоднократно ходатайствовали.

Ранее бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, осужденный на 12 лет, покончил с собой. Фигурант дела находился под домашним арестом и ждал очную ставку в коридоре на четвертом этаже здания МВД.