В Москве побит 140-летний температурный рекорд

Во вторник, 5 ноября, в Москве зафиксирован новый температурный рекорд. Так, к полудню воздух в столице прогрелся до 10,6 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю метеонаблюдений, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Это на 0,3 градуса выше рекорда. Сегодняшний день стал самым теплым почти за 140-летнюю историю наблюдений за погодой в Москве. Каково точное значение рекорда, мы узнаем лишь после 21 часа, когда будут сняты максимальные показания с термометров», — сказал он.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что центральная часть России окажется в переходной зоне между арктической и тропической воздушными массами, из-за чего в столице будут идти небольшие дожди, а температура воздуха прогреется до 13 градусов.

Самая высокая температура 5 ноября была зафиксирована в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса.

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