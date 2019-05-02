Сегодня в 12:26

В Москве побит рекорд атмосферного давления

Новости /
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Атмосферное давление в Москве 2 мая опустилось до 733,9 миллиметра ртутного столба, что ниже рекорда 1983 года за тот же день — 737 миллиметров ртутного столба. Об этом РИАМО сообщил представитель центра погоды «Фобос».

По его словам, давление продолжит снижаться до 731 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отметили, что резкое изменение давления скажется на погодных условиях, так, в столичном регионе пройдут дожди и усилится ветер. О «желтом» уровне погодной опасности 2 и 3 мая из-за усиленного ветра уже предупредил Гидрометцентр, передает «Интерфакс».

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.