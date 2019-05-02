В Москве побит рекорд атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве 2 мая опустилось до 733,9 миллиметра ртутного столба, что ниже рекорда 1983 года за тот же день — 737 миллиметров ртутного столба. Об этом РИАМО сообщил представитель центра погоды «Фобос».

По его словам, давление продолжит снижаться до 731 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отметили, что резкое изменение давления скажется на погодных условиях, так, в столичном регионе пройдут дожди и усилится ветер. О «желтом» уровне погодной опасности 2 и 3 мая из-за усиленного ветра уже предупредил Гидрометцентр, передает «Интерфакс».