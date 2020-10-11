В Москве побит рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом с мая

В Москве за последние сутки выявили 4501 новый случай коронавируса, это самый высокий показатель с середины мая. Общее число инфицированных в столице достигло 330 418. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

За все время в Москве вылечились 261 619 пациентов. Умерли с начала пандемии 5595 человек, также известно о 35 скончавшихся за сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии скрытой информации о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, столичные власти открыто и честно говорят об эпидемической обстановке в городе. «Вокруг нас постоянно существует риск, что рядом находится человек, который, может, даже сам и не подозревая, болеет ковидом», — указал мэр.

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