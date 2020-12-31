В Москве под Новый год открыли новую станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин под Новый год открыл новую станцию метро — «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Это уже десятая станция БКЛ. «Еще очень важно — сделан огромный задел: больше 90 процентов тоннелей БКЛ пройдено», — сказал он.

БКЛ разгрузит радиальные направления метро, создаст дополнительные связки между районами, отметил градоначальник.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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