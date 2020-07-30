В Москве подорожает бытовой газ — его розничная стоимость повысится на три процента с начала августа. Соответствующий приказ подписал в четверг, 30 августа, замглавы столичного департамента экономической политики и развития Дмитрий Путин, передает «Интерфакс».

В новом приказе написано, что с 1 августа тариф на газ для горожан составит 7,04 рубля вместо прошлых 6,83 рубля за кубический метр. Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов цена также повысится — вместо 5,52 рубля за кубический метр газа будет 5,69 рубля.

По данным агентства, в Москве с 1 июля на 3,7 процента повысилась большая часть тарифов на услуги ЖКХ. При этом ценообразование на газ меняется с небольшим опозданием.

В июне прошлого года стало известно, что теперь горожане имеют возможность оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Кроме того, можно контролировать и оплачивать автомобильные штрафы, а также пополнить лицевой счет ребенка.

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