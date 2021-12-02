В Москве подорожали услуги Дедов Морозов

Средняя стоимость на услуги Дедов Морозов в Москве подорожала. Цена на услуги аниматоров в столице составляет около 2200 рублей за час, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Услуги».

По данным сервиса, в ноябре текущего года средний ценник на данную услугу в России вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что цена будет продолжать расти с приближением праздника и в 20-х числах декабря может составлять до пяти тысяч рублей за час, а в саму новогоднюю ночь — до десяти тысяч. В сервисе уточнили, наличие QR-кода у аниматора не является обязательным условием, а также никак не влияет на стоимость услуги.

Ранее владелец одного из ресторанов в центре Москвы Кирилл Рюриков-Радо сообщил, что существенного подорожания цен в общепите в канун Нового года ждать не стоит.