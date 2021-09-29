В Москве подорожали услуги салонов красоты

Средний чек салонов красоты по России за год вырос на 12 процентов. По данным телеканала «Москва 24», в столице этот показатель выше в полтора раза по сравнению с другими городами.

Так, москвичкам в среднем приходится платить за стрижку около 1702 рублей, а средняя цена на маникюр составляет 1650 рублей. По России средняя цена на маникюр составляет до 1533 рублей, а на женскую стрижку — 868 рублей.

Уточняется, что в Москве также начал расти спрос на детский и мужской маникюр.

Ранее сообщалось, что россиянка сходила в салон красоты и получила абсцесс правой щеки, а также заражение крови. 40-летней женщине занесли инфекцию во время биоревитализации и установки гиалуроновых филлеров.