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В Москве подростки выпили бутылку коньяка и попали в реанимацию

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В Москве подростки выпили бутылку коньяка и попали в реанимацию
Фото: Depositphotos

Два подростка выпили бутылку коньяка и были доставлены в реанимационное отделение больницы в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает ТАСС.

По данным источника, пострадали девушка и юноша, обоим по 15 лет. Их доставили в токсикологическую реанимацию Детской городской клинической больницы № 13. Подростки находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в подмосковных Химках подростки угнали машину каршеринга, арендованную другим пользователем.

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