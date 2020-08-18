В Москве погиб поэт-песенник Борис Пастернак

В Москве погиб 84-летний советский сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак, более известный как Борис Пургалин. Он имел родственные связи с лауреатом Нобелевской премии, поэтом и писателем Борисом Пастернаком. Об этом во вторник, 18 августа, стало известно «Московскому комсомольцу».

Утром его тело нашли на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Он находился там на лечении. Предполагается, что советский сценарист мог совершить самоубийство, так как его палата располагалась на восьмом этаже.

Борис Пургалин писал сценарии к ранним шоу-бенефисам Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона. Работал над фильмом «Волшебный фонарь» и над серией телевизионных программ «Голубой огонек». Автор текстов песен к фильмам «Только в мюзик-холле» и «Казаки-разбойники». Его знаменитый «Самовар» спел актер Николай Караченцов. Поэт-песенник также работал вместе с такими композиторами, как Владимир Пресняков и Анатолий Кальварский.

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