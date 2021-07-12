В Москве поймали «неадекватного» зацепера

Отправление электрички «Москва Курская — Электрогорск» Горьковского направления задержали из-за мужчины, который залез на крышу одного из вагонов, сообщает «Газета.Ru».

Сначала в электричке на Курском вокзале погасили свет, а через пять минут машинист поезда объяснил причину этого. «Отправление поезда задерживается из-за неадекватного пассажира на крыше последнего вагона. Полиция сейчас его снимет, и поедем», — объявил он по громкой связи.

Зацепера «поймали» примерно за десять минут, после чего электричка отправилась.

Ранее в Москве мужчина покатался на крыше электрички и умер от удара током. Инцидент произошел на Ярославском направлении Московской железной дороги.

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