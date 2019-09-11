В Москве показали чудесное «исцеление» попрошайки

Комментаторы предположили, что ему помогла «животворящая лестница», и отметили, что так удобнее спускаться. Многие сообщили, что таких «калек» полно и в других городах России.

В июле 2017-го сообщалось, что московский попрошайка и его бабушка погибли в результате пожара в своей пятикомнатной квартире на Старом Арбате в центре Москвы. Возгорание произошло из-за того, что хозяева жили при свечах, поскольку электричество было отключено за неуплату. Стоимость недвижимости оценивается в 40 миллионов рублей.

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