В Москве похолодает до минус 17

В столице в ближайшие дни завершится период аномально теплой погоды, 8 и 9 февраля температура воздуха ночью опустится до минус 15-17 градусов, днем — до минус 12 градусов. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«В тылу очередного циклона на европейскую территорию России распространится холодный воздух. Похолодание пройдет на фоне ветреной погоды, будет сопровождаться снегом, хотя и небольшим. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица», — указано в сообщении.

По данным синоптиков, уже 5 февраля москвичей ожидает похолодание до минус 5-7 градусов, а 6 и 7 февраля — до минус 12-15 градусов.

Ранее 3 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что погода в Москве каскадно перешла на другой температурный уровень. По его словам, температура в первом месяце года оказалась сравнима с погодой в октябре или ноябре.

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