В Москве полицейские потеряли части расчлененного трупа

В Москве сотрудники полиции потеряли части расчлененного трупа во время проведения экспертизы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в июле 2016 года сотрудники ОВД «Строгино» изъяли из бюро судмедэкспертизы голову и кисти рук. Затем голову вернули обратно в бюро, а кисти отправили на экспертизу.

«В августе того же года сотрудники ОВД "Строгино" снова изъяли голову того же трупа. В декабре 2016 года кисти рук после проведения экспертизы в ГУ МВД передали сотрудникам ОВД "Строгино". Дальнейшее местонахождение частей тела неизвестно», — сообщил собеседник агентства.

По факту исчезновения фрагментов тела начата проверка. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»).

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