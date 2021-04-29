В Москве полицейский сбил женщину

В Москве полицейский на служебной машине сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Происшествие случилось 28 апреля в 15:20 в районе дома 22 по Ярославскому шоссе. Полицейский сразу же вызвал скорую помощь, а до ее прибытия сам оказывал первую помощь пострадавшей.

Также указывается, что сотрудник полиции в момент аварии водитель был трезв. Пострадавшая госпитализирована, проводится проверка.

Ранее в Москве водитель Mercedes сбил двух женщин, бросил свой автомобиль и скрылся с места преступления. Авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Автомобиль сначала въехал в припаркованную иномарку, в которой сидел водитель, а затем отлетел на пешеходов.

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