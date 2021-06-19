В Москве полиция проверит маски у таксистов и пассажиров

В Москве полиция начала рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в случае отсутствия маски нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковных водителей такси и автобусов, не сделавших прививку от коронавируса, будут отключать от системы и не выпускать на рабочие маршруты. Контролировать процесс будут минтранс региона и агрегаторы такси.

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