В Москве полиция разогнала протестующих против политики Макрона

У посольства Франции в Москве прошла акция протеста. Члены одной из мусульманских организаций таким образом выступили против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Запись с места событий опубликована в Telegram-канале «Москва Новости».

На кадрах видно, как вдоль ограждения на улице Большая Якиманка выстроились люди, выкрикивающие «Аллаху акбар!» У них в руках плакаты с перечеркнутой надписью «Шарли Эбдо». На месте дежурят полицейские.

Акция длилась недолго. На следующем опубликованном видео заметно, что на месте остались только журналисты и сотрудники правоохранительных органов. Как пишет канал, протестующих разогнали.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, также он обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада».

После этого Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. Президент предложил установить контроль за финансированием мечетей, а также выступил против ограничений для сатирического журнала Charlie Hebdo на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран.

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